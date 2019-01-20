Филарет объяснил, как правильно называть новую поместную церковь в Украине

Также Филарет рассказал, как государство может вернуть Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру из рук Московского патриархата.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (Денисенко) рассказал, как правильно нужно называть новую поместную церковь в Украине.

"Кстати, сейчас распространяют неверное название "ПЦУ" - Православная церковь Украины. Правильно – Украинская православная церковь. Мы же не говорим "Православная церковь России" или "Православная церковь Болгарии". Это необходимо исправить. Это перевод, и перевод неправильный. Надо говорить правильно – Украинская православная церковь", - заявил он в интервью ТСН.

Также Филарет рассказал, как государство должно вернуть Почаевскую Лавру и Киево-Печерскую Лавру из рук Московского патриархата.

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"Насилие мы отбрасываем сразу, только законными методами. Рада приняла механизм, как общество может перейти в Украинскую православную церковь. Они должны, пользуясь этим законом, собрать братию. Если они должны перерегистрироваться в Российскую православную церковь, а они не захотят, тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – избавятся от многого, в частности и Лавры. Придется. Бог создаст условия, и им придется. И я в это верю и убежден, что это будет. Ибо это святыня украинская и должна принадлежать украинской церкви, а не российской",- сказал Филарет.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.