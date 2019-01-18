Девушке украинского вице-премьера сделали операцию

Хирургическое вмешательство ей потребовалось после того, как она сломала ногу.

Телеведущая Елена-Кристина Лебедь, которая рассекретила роман с вице-премьером Павлом Розенко, рассказала, что перенесла операцию.

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"20 минут после операции: полет нормальный. Но холодно - трындец! Спасибо всем, кто пожелал удачи", - написала Елена под фото в Instagram, на котором изображена на больничной койке.

Как выяснилось, хирургическое вмешательство ей потребовалось после того, как она сломала ногу.

Как сообщал УНИАН, Розенко похудел ради новой возлюбленной на 30 кг. Чиновник появился на несвойственном для его должности светском мероприятии, чтобы поддержать возлюбленную. Журналистам он признался, что развелся и представил свою новую пассию. Влюбленные познакомились в соцсети. Елена-Кристина Лебедь говорит, что просто не смогла устоять перед харизмой вице-премьера.