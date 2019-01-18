Регина Тодоренко показала себя с беременным животиком в купальнике (фото)

Ведущая до последнего скрывала беременность.

Украинская ведущая Регина Тодоренко, которая 5 декабря прошлого года стала мамой, показала свой снимок на шестом месяце беременности. Отметим, что свое интересное положение звезда скрывала до последнего.

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На странице в Instagram телеведущая рассказала, что в тот период она вместе с мужем Владом Топаловым отправились в Грецию.

Певица поделилась, что вода во время беременности приносила ей удовольствие.

"Вода приносила радость и я до сих пор не понимаю причину. Но с 6-го месяца я плавала в бассейне почти каждый день. Это прекрасно тонизирует, появляются силы, хотя раньше я не любила бассейны, предпочитала им ленивое лежание на воде", - объяснила Регина.

Напомним, 5 декабря 2018 года Регина Тодоренко стала мамой. Отец ребенка - российский певец Влад Топалов. 25 октября пара тайно сыграла свадьбу.