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Лобода вслед за Лорак стала судьей российского шоу

15:57, 18 января 2019
Общество
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Лобода станет тренером российского шоу &quot;Голос. Дети&quot; / фото Instagram

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 По информации Super, самые вероятные кандидаты на роль судей детских талантов — уже имеющие опыт в проекте Пелагея и Валерий Меладзе, а также опальная украинская певица Светлана Лобода, появление которой в шоу будет удивлением для многих. 

К слову, к креслу наставника вокального шоу Лободе не привыкать — в 2013-м году певица участвовала в этой роли первом сезоне украинской версии "Голос. Дети" вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль. 

Напомним, Лобода не единственный украинский артист, занявший кресло звездного тренера в российской версии шоу. Ани Лорак была наставником российского "Голоса" в 2018 году. 

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Теги: #Россия#Светлана Лобода