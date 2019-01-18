Лобода вслед за Лорак стала судьей российского шоу

Стал известен состав жюри нового сезона российского шоу "Голос. Дети".

Скоро на российском пропагандистском "Первом канале" стартует шестой сезон шоу "Голос.Дети". СМИ узнали новый состав жюри проекта.

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По информации Super, самые вероятные кандидаты на роль судей детских талантов — уже имеющие опыт в проекте Пелагея и Валерий Меладзе, а также опальная украинская певица Светлана Лобода, появление которой в шоу будет удивлением для многих.

К слову, к креслу наставника вокального шоу Лободе не привыкать — в 2013-м году певица участвовала в этой роли первом сезоне украинской версии "Голос. Дети" вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.

Напомним, Лобода не единственный украинский артист, занявший кресло звездного тренера в российской версии шоу. Ани Лорак была наставником российского "Голоса" в 2018 году.