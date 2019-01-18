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Ани Лорак "засветилась" на отдыхе в компании российских певцов (фото)

12:23, 18 января 2019
Общество
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Ани Лорак отдыхает без мужа / фото instagram.com/anilorak

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На опубликованном в Instagram фото она с вместе с известной гимнасткой Лилией Подкопаевой позирует в компании российских певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Также на снимке запечатлен композитор Игорь Крутой.

"Теплый вечер в кругу друзей!", – подписала Ани Лорак кадр.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.

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Теги: #фото#Ани Лорак