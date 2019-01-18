Ани Лорак "засветилась" на отдыхе в компании российских певцов (фото)

Лорак снова подогрела слухи о том, что ее связывают не только дружеские отношения с Лазаревым.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, поделилась новым снимком с отдыха. Читайте такжеНастя Каменских в дерзком мини подогрела слухи о романе с Потапом (фото) На опубликованном в Instagram фото она с вместе с известной гимнасткой Лилией Подкопаевой позирует в компании российских певцов Сергея Лазарева и Филиппа Киркорова. Также на снимке запечатлен композитор Игорь Крутой. "Теплый вечер в кругу друзей!", – подписала Ани Лорак кадр. Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.

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