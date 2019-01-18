Настя Каменских в дерзком мини подогрела слухи о романе с Потапом (фото)

На одном из фото Каменских предстала в обнимку с Потапом.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отправилась в США и показала фото в компании Потапа.

Снимками артистка поделилась в Instagram. На одном кадре она позирует в черной прозрачной блузке и экстремальной мини-юбке на фоне заставки шоу Acceso total.

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На втором фото Каменских предстала в обнимку с Потапом, бросив на него красноречивый взгляд. "Боже, как я вас давно не видела вместе", "Ммм, какой взгляд", "Мне не одной кажется, что просто так не смотрят таким взглядом?!", "Когда они уже признаются, о том, что они вместе?", - пишут в комментариях.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.