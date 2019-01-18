цей матеріал доступний українською

Настя Каменских в дерзком мини подогрела слухи о романе с Потапом (фото)

11:36, 18 января 2019
Общество
947 0
Потап и Настя сейчас находятся в США / фото instagram.com/kamenskux

Снимками артистка поделилась в Instagram. На одном кадре она позирует в черной прозрачной блузке и экстремальной мини-юбке на фоне заставки шоу Acceso total.

Читайте также"Красивая пара": Ани Лорак "засветилась" в обнимку с российским певцом (фото)

На втором фото Каменских предстала в обнимку с Потапом, бросив на него красноречивый взгляд. "Боже, как я вас давно не видела вместе", "Ммм, какой взгляд", "Мне не одной кажется, что просто так не смотрят таким взглядом?!", "Когда они уже признаются, о том, что они вместе?", - пишут в комментариях.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фото#Настя Каменских