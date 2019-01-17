Крещение Господне: все, что необходимо знать о празднике

В Киеве для празднования Крещения обустроили 12 локаций, на которых с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и медики.

В субботу, 19 января, украинцы празднуют Крещение господне – в честь крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан. По традиции, в этот день освящают воду в церквях, также освещают реки, пруды и озера. Главным праздничным обрядом является купание в проруби. Христиане верят, что в полночь на Крещение вода имеет целебные свойства, и если ее набрать – она сохранят свои качества в течение всего года.

Крещение Иисуса Христа в Евангелии

Согласно евангельскому повествованию, к Иоанну Крестителю у реки Иордан обратился Иисус Христос для того, чтобы принять крещение. «Во время крещения «отверзлось небо, и Дух Святый нисшёл на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Моё благоволение!». После крещения Иисус Христос ушел в пустыню, где в молитве и посте готовился к миссии, с которой он пришёл на землю. Cтоит отметить, что точное расположение места крещения Иисуса Христа до сих пор неизвестно.

Что означает Крещение

Слово «крещу» с греческого означает «погружаю в воду». Вода в Ветхом Завете символизирует начало жизни, оплодотворение животворящего Духа. С древних времен известно о чудесных свойствах воды, набранной в день Крещения, 19 января. Первые упоминания об особом почитании воды появились в проповеди святого Иоанна Златоуста. «В этот день все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год, так как сегодня освящены воды; и происходит явное знамение: эта вода в существе своем не портится с течением времени, но, почерпнутая сегодня, она целый год, а часто два и три года, остается неповрежденной и свежей», - говорится в ней.

Приметы на Крещение

- Если первый мужчина, которого повстречает на своем пути незамужняя девушка, будет молод и хорош собой - значит, свадьба не за горами. Но если же он будет стар и немощен - в этом году замужества ждать не стоит.

- Если на Крещение выпадет много снега - это к крепкому здоровью! Считается, что крещенский талый снег и вода имеют мощную исцеляющую силу, которую не теряют весь год. Лечить снегом рекомендуют болезни суставов, накожные заболевания, порезы и ожоги.

- Если звезды на Крещение светят ярко, значит погода летом будет сухая и жаркая, весна начнется рано, а "бабье лето" продлится дольше положенного срока. Впрочем, яркие звезды на небе свидетельствуют еще и о том, что год будет спокойным, без больших политических и экономических потрясений.

- Если беспрестанно лает собака - это к благополучию и материальному достатку. Собаки просто зовут вас на охоту, обещая хорошую добычу. Вашей "добычей" может быть успешная сделка в бизнесе, гонорар, новая высокооплачиваемая работа или неожиданное наследство.

Традиции на Крещение

По традиции, накануне праздника и непосредственно 19 января люди святят воду. В водоемах делают прорубь в виде креста или круга, неподалеку от которой устанавливают аналой и деревянный крест с ледяным голубком, который символизирует Святой Дух. После литургии люди отправляются к проруби, священник служит молебен, после чего начинаются крещенские купания.

По поверью, если искупаться в холодной воде, можно смыть с себя грехи. Набранную на Крещение воду из освященных источников хранят до следующего праздника Крещения. При необходимости, ее следует пить на голодный желудок, параллельно молясь. Несмотря на то, что в праздник Крещения Господнего нет поста, день накануне - Сочельник, необходимо провести соблюдая строгий пост.

Обряды на Крещение

На Крещение принято окроплять жилье святой водой. Для этого необходимо взять стакан со святой крещенской водой и щепотью правой руки зачерпывать воду. В виде креста осенять каждый угол комнат, обходя помещения по часовой стрелке. Данный обряд нужно начинать от входной двери, продвигаясь по квартире по часовой стрелке. Также важно не забыть открыть форточку или дверь, через которую выйдет вся нечистая сила.

Для того, что девушки и женщины приобрели красоту и долгую молодость, им рекомендуется выйти на улицу, зачерпнуть в ладони снег и протереть им лицо. Свадьбы на Крещение всегда заключаются на небесах, потому считается, что брак будет длиться вечно.

Что нельзя делать на Крещение Господне

В этот праздник запрещено ссориться и ругаться, гневаться на родных и близких. Также запрещается любой физический труд, работы по дому и ремесла (шитье, вязанье, вышивка). На праздники ничего нельзя выносить из дому, так как возможны материальные потери. Начиная с Сочельника, не советуют давать деньги в займы, так как виновник может испытывать недостаток в деньгах на протяжении года.

После Крещения запрещено гадать – считается, что в этот день можно перегадать свою судьбу в плохую сторону. Также на Крещение нельзя сплетничать, злословить, делать другим людям подлости, иначе все обернется против вас с двойной силой. На Крещение не рекомендуется набирать лишнюю воду, несмотря на то, что она целебна, а также разбавлять освященную воду. Прежде всего, воду нужно воспринимать как духовное лекарство.

Где купаться на Крещение в Киеве

В Киеве для празднования Крещения обустроили 12 локаций. В каждой из них 19 января с 07:00 до 21:00 будут дежурить спасатели и медики.

В Днепровском районе можно будет нырнуть в прорубь на пляжах: «Детский» (возле часовни в Гидропарке); «Венеция» (остров Долобецкий); «Предместная Слободка» (Гидропарк, напротив Киево-Печерской лавры); «Тельбин» (проспект Павла Тычины); «Радужный» (озеро Радужное, ул. Марка Черемшины); «Центральный» (Труханов остров).

В Оболонском районе оборудованы: пляж «Вербный» (оз. Вербное, ул. Приозерная); место массового отдыха Наталка (залив Оболонь, ул. Приречная); Парк Наталка (ул. Оболонская Набережная); пляж «Пуща-Водица» (пруд Горащиха, 7 линия); озеро Иорданское (просп. Степана Бандеры).

В Деснянском районе киевлянам и гостям столицы можно будет искупать в зоне отдыха «Троещина» (ул. Оноре де Бальзака).

Также стоит отметить, что в связи с празднование Крещения, 19 января на станции метро "Гидропарк" с 10:00 до 17:00 будут работать два вестибюля.

Поздравления на Крещение

С Крещением Господним вас.

Здоровья вам и вашим близким.

Хранит вас Бог пусть каждый час,

Пусть ваше сердце будет чистым.

Пусть будет ваша жизнь светла

И свет внутри вас не угаснет.

Все ваши добрые дела

Пусть к вам большим вернутся счастьем.

***

Чудесный праздник средь зимы —

Крещение Господне.

В сей день духовной чистоты

Желаем стать свободней

От мыслей грустных и от бед,

От суеты тяжелой.

Пусть душам вашим явит свет

Дух Божий — белый голубь.

Желаем счастья и добра

Вам каждую минуту,

Судьба к Вам будет пусть щедра,

А Бог — к молитвам чуток.

***

С Крещением я поздравляю.

Желаю счастья, бед не знать.

А чтоб здоровье крепким было,

Пора и в прорубь понырять!

Добра — тебе, достатка — дому,

Пусть в жизни правит благодать.

Не знать вам ни проблем, ни горя

И всё плохое забывать!