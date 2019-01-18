Поздравления с Крещением 2019: лучшие стихи, пожелания, картинки

Богоявление, или Крещение Господне 19 января завершает череду рождественских святок.

Крещение Господне – последний праздник в "хороводе" рождественско-новогодних. Он ежегодно отмечается 19 января.

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В этот день многие люди купаются в проруби, веря в целебную силу крещенской воды.

Также 19 января принято поздравлять друг друга с Крещением Господним. УНИАН собрал для Вас лучшие стихи, пожелания и картинки, с помощью которых Вы можете порадовать своих родных и близких.

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С Крещеньем вас спешу поздравить

И пожелать вам чистоты

Всех помыслов и всех стремлений,

Здоровья, счастья и любви!

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Поздравляю с Крещением! Пусть стужа заморозит твои обиды и тревоги, а любовь согревает мечты!

***

Нехай водиця із Йордану,

Вас сьогодні освятить,

Бажаю бути вам усім здоровим,

Вітаю вас із Хрещенням Христовим!

***

Пусть в Крещение Господне святая вода очистит душу от негатива, а телу подарит крепкое здоровье!

***

Пусть крещенской воды чистота

Сердце, душу и тело омоет,

А любовь и забота Христа

Навсегда от несчастий укроет!

***

В день Крещения желаю Божьей помощи в добрых делах и в поисках счастья и мира!

***

С Крещением Господним Вас друзья!

Пусть добрый ангел с Вами будет,

Желаю Вам я в этот день:

Забыть все старые обиды,

Сказать прости, сказать прощаю,

И вспомнить добрые дела.

А вот о грустном, дорогие,

Желаю Вам не думать никогда.

Любви, добра, надежды, веры,

Мгновений светлых каждый день,

Ну и конечно же здоровья,

На много-много лет вперед!

***

Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы!

***

Смоет прегрешения без следа

Чистая крещенская вода.

С праздником добра и очищения —

Светлого Господнего Крещения.

***

Поздравляю с Крещением и желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу!

***

Говорят, что в эту ночь небо открывается,

Можно даже загадать всё, что пожелается.

В день Крещения Господня зазвонят колокола,

Будут все благословенны от велика до мала!

Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,

А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.

***

С Крещением Господним! Пусть в этот день замерзнут все печали, но теплой и открытой останется твоя душа!

***

Пусть омывает тело вода,

Пусть все болезни уйдут навсегда,

Светлыми станут мысли, душа,

Жизнь тоже станет твоя хороша!

***

Поздравляю с Крещением! Желаю с головою окунуться в мир чистых мыслей и добрых затей. Пусть озарится твой мир счастьем!