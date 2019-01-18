Поздравления с Крещением 2019: лучшие стихи, пожелания, картинки
Крещение Господне – последний праздник в "хороводе" рождественско-новогодних. Он ежегодно отмечается 19 января.
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В этот день многие люди купаются в проруби, веря в целебную силу крещенской воды.
Также 19 января принято поздравлять друг друга с Крещением Господним. УНИАН собрал для Вас лучшие стихи, пожелания и картинки, с помощью которых Вы можете порадовать своих родных и близких.
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С Крещеньем вас спешу поздравить
И пожелать вам чистоты
Всех помыслов и всех стремлений,
Здоровья, счастья и любви!
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Поздравляю с Крещением! Пусть стужа заморозит твои обиды и тревоги, а любовь согревает мечты!
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Нехай водиця із Йордану,
Вас сьогодні освятить,
Бажаю бути вам усім здоровим,
Вітаю вас із Хрещенням Христовим!
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Пусть в Крещение Господне святая вода очистит душу от негатива, а телу подарит крепкое здоровье!
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Пусть крещенской воды чистота
Сердце, душу и тело омоет,
А любовь и забота Христа
Навсегда от несчастий укроет!
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В день Крещения желаю Божьей помощи в добрых делах и в поисках счастья и мира!
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С Крещением Господним Вас друзья!
Пусть добрый ангел с Вами будет,
Желаю Вам я в этот день:
Забыть все старые обиды,
Сказать прости, сказать прощаю,
И вспомнить добрые дела.
А вот о грустном, дорогие,
Желаю Вам не думать никогда.
Любви, добра, надежды, веры,
Мгновений светлых каждый день,
Ну и конечно же здоровья,
На много-много лет вперед!
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Поздравляю с Крещением! Желаю, чтобы здоровье было крепким, как крещенские морозы!
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Смоет прегрешения без следа
Чистая крещенская вода.
С праздником добра и очищения —
Светлого Господнего Крещения.
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Поздравляю с Крещением и желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу!
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Говорят, что в эту ночь небо открывается,
Можно даже загадать всё, что пожелается.
В день Крещения Господня зазвонят колокола,
Будут все благословенны от велика до мала!
Пусть вода очистит душу, веру в сердце воскресит,
А Господь нас всех услышит и ошибки нам простит.
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С Крещением Господним! Пусть в этот день замерзнут все печали, но теплой и открытой останется твоя душа!
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Пусть омывает тело вода,
Пусть все болезни уйдут навсегда,
Светлыми станут мысли, душа,
Жизнь тоже станет твоя хороша!
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Поздравляю с Крещением! Желаю с головою окунуться в мир чистых мыслей и добрых затей. Пусть озарится твой мир счастьем!