Внезапно умер продюсер фильмов "Высоцкий: спасибо, что живой" и "Ночной дозор"
11:36, 17 января 2019Общество
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Время и место похорон Кублицкого пока не известны.
Продюсеру было 46 лет / фото bloknot-volgograd.ru
Умер известный российский продюсер Алексей Кублицкий. Ему было 46 лет.
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Он внезапно скончался в своей квартире в Москве. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Точную причину установит вскрытие, передает "Блокнот. Волгоград".
Кублицкий был продюсером фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Высоцкий: спасибо, что живой», «Млечный путь» и многих других, а также ведущим продюсером фильма «Ирония судьбы. Продолжение».
Ранее американский актер Роберт Рут умер на 83-м году жизни. Он известен по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво».
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