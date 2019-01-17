Внезапно умер продюсер фильмов "Высоцкий: спасибо, что живой" и "Ночной дозор"

Время и место похорон Кублицкого пока не известны.

Умер известный российский продюсер Алексей Кублицкий. Ему было 46 лет.

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Он внезапно скончался в своей квартире в Москве. Предварительная причина смерти – оторвавшийся тромб. Точную причину установит вскрытие, передает "Блокнот. Волгоград".

Кублицкий был продюсером фильмов «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Высоцкий: спасибо, что живой», «Млечный путь» и многих других, а также ведущим продюсером фильма «Ирония судьбы. Продолжение».

Ранее американский актер Роберт Рут умер на 83-м году жизни. Он известен по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво».