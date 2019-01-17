Настя Каменских "засветилась" в США вместе с Потапом и в сексуальном платье (фото)

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, отправилась в Лос-Анджелес.

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Фото она поделилась в Instagram. На снимке артистка появилась в бордовом платье, подчеркнув талию тонким поясом. "Красотка", "Самая лучшая в мире", "Ух, какая фигурка", "Огонь", "Очень красивая", - пишут в комментариях.

На одном из фото увидеть Потапа. Он сидит в кафе за столом, рядом находится участник группы "Время и стекло" с женой. "Это было самое вкусное утро", - подписала Каменских кадр.

Слухи о том, что между Настей Каменских и Потапом роман, ходят уже давно. И хотя сами артисты подтверждать эти разговоры не спешат, своими поступками все же интригуют поклонников.