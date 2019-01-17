Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви (фото)
На Святочной неделе Алла Пугачева отправилась в Переделкино, где посетила популярный среди российских знаменитостей храм святого Игоря Черниговского.
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Поклонники Примадонны обратили внимание на то, что она приехала в церковь в странном головном уборе, похожем на тюрбан. "Все хорошо, но тюрбан на голове?", "Что на голове", "Надо же было так заморочиться для церкви?", - пишут в комментариях.
Также Пугачева сделала несколько совместных фото с работниками храма. Они опубликованы в фан-группах артистки в Instagram.
Отметим, что на снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.
#Repost @peredelkino.online • • • • • Алла Борисовна Пугачева @alla_orfey на Святки посетила с паломническим визитом наше Подворье и храм св. Игоря Черниговского. . .🎄🌲🎄 . . #пугачева #храм #святки #патриаршееподворье #патриарх #новыйгод ##Патриарх #Кирилл #Церковь #Православие #Вера #Религия #Православие #Вера #Надежда #Любовь #религия #духовность #благодарность #церковь #исповедь #православная #вера #православныйпраздник #православные #Бог #храм #ИисусХристос #православный #молитва #ПравославнаяЦерковь #душа #спасение
Ранее СМИ сообщили, что у Пугачевой случилась аллергическая реакция и приступ удушья при подготовке передачи Первого канала, посвященной композитору Игорю Николаеву.