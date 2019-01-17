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Алла Пугачева без макияжа появилась в странном головном уборе в церкви (фото)

09:07, 17 января 2019
Общество
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Пугачева удивила сеть фото в церкви / instagram.com/peredelkino.online

На Святочной неделе Алла Пугачева отправилась в Переделкино, где посетила популярный среди российских знаменитостей храм святого Игоря Черниговского.

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Поклонники Примадонны обратили внимание на то, что она приехала в церковь в странном головном уборе, похожем на тюрбан. "Все хорошо, но тюрбан на голове?", "Что на голове", "Надо же было так заморочиться для церкви?", - пишут в комментариях.

Также Пугачева сделала несколько совместных фото с работниками храма. Они опубликованы в фан-группах артистки в Instagram.

Отметим, что на снимках певица выглядит уставшей, видимо, потому что появилась без макияжа.

Ранее СМИ сообщили, что у Пугачевой случилась аллергическая реакция и приступ удушья при подготовке передачи Первого канала, посвященной композитору Игорю Николаеву.

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Теги: #фото#Алла Пугачева