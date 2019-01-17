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Надя Дорофеева поделилась "горячими" снимками в патриотическом купальнике (фото)

05:15, 17 января 2019
Общество
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Дорофеева продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе / фото instagram.com/nadyadorofeeva

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В частности, в этот раз певица позировала перед камерой в голубом купальнике и желтой тунике.

Надя Дорофеева поделилась новыми кадрами с отдыха / Фото: соцсети

Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева похвасталась долгожданным отдыхом в ОАЭ, куда отправилась вместе с супругом Владимиром Дантесом.

Так, влюбленная парочка решила провести время максимально романтично, поэтому решилась совершить полет на воздушном шаре.

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Теги: #Надя Дорофеева