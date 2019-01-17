Надя Дорофеева поделилась "горячими" снимками в патриотическом купальнике (фото)
05:15, 17 января 2019Общество
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Певица позировала перед камерой в голубом купальнике и желтой тунике.
Дорофеева продемонстрировала подтянутую фигуру на отдыхе / фото instagram.com/nadyadorofeeva
Известная украинская певица Надя Дорофеева на собственной странице в соцсети опубликовала горячие фото с отдыха.
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В частности, в этот раз певица позировала перед камерой в голубом купальнике и желтой тунике.
Надя Дорофеева поделилась новыми кадрами с отдыха / Фото: соцсети
Как сообщал УНИАН, ранее Дорофеева похвасталась долгожданным отдыхом в ОАЭ, куда отправилась вместе с супругом Владимиром Дантесом.
Так, влюбленная парочка решила провести время максимально романтично, поэтому решилась совершить полет на воздушном шаре.
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