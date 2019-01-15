Dzidzio заявляет, что знает человека, организовавшего нападение на него

Артист убежден, что необходимо найти не только нападающих, но и заказчика нападения. Судя по его словам, это публичное лицо.

Актер и музыкант Михаил Хома, солист группы Dzidzio, получал угрозы от человека, причастного к нападению на него в декабре 2018 года – об этом артист сказал в комментарии, обнародованном пресс-службой полиции Киева.

Хома рассказал, что накануне нападения анонсировал в соцсетях свое участие в эфире радиостанции «Хит FM».

«Все знали, что утром я должен был быть ведущим. Я немножко опаздывал с утра, где-то на полтора часа, и выехал 28-го декабря на телерадиостанцию «Хит FM». Когда я туда приехал, открываю багажник со своим водителем, забираю календари, подарки для радиостанции, для «ТАВР Медиа». Заметил, что стоит человек, которого я знаю, который передавал угрозы в мой адрес, человек, который советовал мне заплатить некоторые деньги, чтобы он отстал. Я просто ушел со своим водителем, он меня останавливает и говорит: я хочу с тобой поговорить две минуты», – вспоминает актер.

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По его словам, после этого к месту событий подъехали два автомобиля, оттуда вышла группа мужчин.

«Старший человек один ко мне подбегает. Непонятно для меня, что делается, говорит: «Ты зачем маму обидел?». Это меня вообще очень сильно выбило, не понимаю, какую маму, я вообще никого в жизни не оскорблял. И они все вместе так меня прижимают, выводят на лестницу, там такая площадка в углу. Я хочу заходить в «ТАВР Медиа», но там закрыты двери, они мне препятствуют зайти. Что-то кричит этот человек, эти неизвестные люди, крики какие-то непонятные, и не дают мне открыть. И тут удар: высокий мужчина с бородой, я помню четко, в лицо около уха, и сразу второй, низший человек так же нанес мне удар возле носа, начинает капать кровь», – рассказывает Хома.

Он добавляет, что нападавшие скрылись, когда девушка, что стояла рядом, сказала, что вызывает полицию. Позже артист был вынужден обратиться к врачу, который диагностировал у него повреждение барабанной перепонки. Из-за этого, утверждает Хома, ему пришлось отменить выступления на период до двух месяцев.

Артист убежден, что необходимо найти не только нападающих, но и заказчика нападения. Судя по его словам, это публичное лицо.

«Здесь надо идти до конца, потому что кто это делал – это одно, а кто это заказал сделать – это второе. Это тот человек, который позволяет себе вызывающе давать сейчас конференции. Это даже не хулиганство, а это называется вымогательство денег, рекетирство, которое надо остановить и прекратить всеми способами, потому что Украина – это европейское государство», – утверждает он.

По данным полицейских, непосредственные нападавшие – двое выходцев из Чеченской республики, что в России, 33 и 36 лет, их личности установлены, а один из автомобилей, на которых они бежали, задержан.

Действия подозреваемых предварительно квалифицировали как нанесение умышленных легких повреждений, позже квалификацию изменили на хулиганство, сообщает начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко.

«Раньше (подозреваемые – ред.) привлекались к уголовной ответственности за подделку документов, и материалы в отношении них были направлены в Дарницкий районный суд города Киева. Данные лица в настоящее время скрываются от органов досудебного следствия. Нами сообщено о подозрении и объявлено их в розыск», – цитирует пресс-служба Ищенко.

По данным полиции, нападавшим грозит до четырех лет лишения свободы.

На Михаила Хому напали утром 28 декабря 2018 года. Как стало известно впоследствии, он вынужден был провести новогодние праздники в больнице и отменить запланированные выступления.