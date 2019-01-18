Поздравления на Иордан – как лучше поздравить с Крещением
Крещение Господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который православные и греко-католические христиане отмечают 19 января. Также в этот день отмечается другой праздник - Богоявление.
Народные названия праздника - Иордана (или Ордана) и Крещение. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая духовные и телесные болезни. По традиции, на праздники за водой ходили только мужчины, а женщины старались не полоскать в воде белья, потому что там якобы сидят черти и могут уцепиться.
Накануне Иордана отмечается праздник «Голодная кутя», который еще называют вторым Святым Вечером. В этот день христиане постятся и только на ужин подают к столу постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутю, узвар, постный борщ с грибными ушками. Утром на Иордана ходят в церковь святить воду.
Поздравления на Иордан
Гей, ти, пане, пане-господарю!
Щасти, Боже, із Йорданом,
Із Йорданом, із водицею,
Із царицею, і усім домом,
І усім добром, із твоєю дружиною,
Із твоєю челядкою,
Із дочками, як чічками.
Господарю, як королю, щасти, Боже!
З усім двором, із челядкою багатою,
Із роями, із ланами,
Із сусідами, із панами,
Із Господом Христом Богом,
На здоров»я, на літ много!
Дай, Боже!
***
Ісус Христос охрестився у річці Йордані,
Він крокує нині світом у славі і шані.
Дай, Боже, вам і нам, місту і селу,
І кожному двору, як нині, так і в рік,
І від року в рік, і на цілий вік
Щастя і достатку, щоб не було упадку
Ні в хаті, ні в стайні, ні в вашій родині.
Христос Хрещається! Славімо його!
***
Хай свята водичка
скропить ваші личка
і окропить ззовні,
щоб були усі здорові!
Хай окропить хату,
щоб в ній зла не знати!
Скропить всю родину,
щоб жила щасливо!
В цей день колись давно на світанні
Ісус хрестився у річці Йордані!
***
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився,
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданськії свята
Несе всі злагоди до Вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую Вашу всю родину
Хай рід Ваш славиться в народі
Хай прибуває в Вашім роді.
Я Вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!