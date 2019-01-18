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Поздравления на Иордан – как лучше поздравить с Крещением

10:00, 18 января 2019
Общество
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Народные названия праздника, который отмечают 19 января, Иордана и Крещение / фото УНИАН

Крещение Господне - третий и завершающий большой праздник рождественско-новогоднего цикла, который православные и греко-католические христиане отмечают 19 января. Также в этот день отмечается другой праздник - Богоявление.

Народные названия праздника - Иордана (или Ордана) и Крещение. Считается, что на Крещение вода приобретает целебные свойства и сохраняет их на протяжении года, излечивая духовные и телесные болезни. По традиции, на праздники за водой ходили только мужчины, а женщины старались не полоскать в воде белья, потому что там якобы сидят черти и могут уцепиться.

Накануне Иордана отмечается праздник «Голодная кутя», который еще называют вторым Святым Вечером. В этот день христиане постятся и только на ужин подают к столу постные блюда - жареную рыбу, вареники с капустой, гречневые блины на масле, кутю, узвар, постный борщ с грибными ушками. Утром на Иордана ходят в церковь святить воду.

Поздравления на Иордан

Гей, ти, пане, пане-господарю!

Щасти, Боже, із Йорданом, 

Із Йорданом, із водицею, 

Із царицею, і усім домом, 

І усім добром, із твоєю дружиною, 

Із твоєю челядкою, 

Із дочками, як чічками.

Господарю, як королю, щасти, Боже!

З усім двором, із челядкою багатою, 

Із роями, із ланами, 

Із сусідами, із панами, 

Із Господом Христом Богом, 

На здоров»я, на літ много!

Дай, Боже!

***

Ісус Христос охрестився у річці Йордані,

Він крокує нині світом у славі і шані.

Дай, Боже, вам і нам, місту і селу,

І кожному двору, як нині, так і в рік,

І від року в рік, і на цілий вік

Щастя і достатку, щоб не було упадку

Ні в хаті, ні в стайні, ні в вашій родині.

Христос Хрещається! Славімо його!

фото УНІАН

***

Хай свята водичка

скропить ваші личка

і окропить ззовні,

щоб були усі здорові!

Хай окропить хату,

щоб в ній зла не знати!

Скропить всю родину,

щоб жила щасливо!

В цей день колись давно на світанні

Ісус хрестився у річці Йордані!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився,

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданськії свята

Несе всі злагоди до Вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую Вашу всю родину

Хай рід Ваш славиться в народі

Хай прибуває в Вашім роді.

Я Вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

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Теги: #Крещение