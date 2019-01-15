Надя Дорофеева похвасталась формами в бикини (фото)

Артистка показала, как проводит время на отдыхе.

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева похвасталась фигурой, показав фото с отдыха.

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Артистка с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхает в Дубае. В Instagram Stories она выложила кадр в голубом раздельном купальнике с плавками с высокой талией. Певица запечатлена в бассейне рядом с надувными птицами.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.