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Надя Дорофеева похвасталась формами в бикини (фото)

17:26, 15 января 2019
Общество
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Дорофеева показала свои предести в купальнике / instagram.com/stories/nadyadorofeeva

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Артистка с мужем Владимиром Дантесом и друзьями отдыхает в Дубае. В Instagram Stories она выложила кадр в голубом раздельном купальнике с плавками с высокой талией. Певица запечатлена в бассейне рядом с надувными птицами.

Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.

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Теги: #фото#Надя Дорофеева