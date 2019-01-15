Ани Лорак показала, с кем отдыхает в Майами

Ани Лорак с Филиппом Киркоровым провели праздник вместе.

Украинская певица Ани Лорак продолжает показывать фото с отдыха в США.

В Instagram Ани Лорак показала фото с российским певцом Филиппом Киркоровым и дочкой. Фанаты гадают, где же муж певицы.

"А где муж? Это же семейный праздник", "Разлада в семье,Этого и следовало ожидать ,ее отношение к браку было и к мужу было наплевательским", "А где муж", "А где ваш муж, его совсем не видно", "Муж на заслуженном отдыхе. В отставке", - сказано в сообщении.

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