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Ани Лорак показала, с кем отдыхает в Майами

11:56, 15 января 2019
Общество
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Ани Лорак с Киркоровым отметила праздник / фото instagram.com/anilorak/

В Instagram Ани Лорак показала фото с российским певцом Филиппом Киркоровым и дочкой. Фанаты гадают, где же муж певицы.

"А где муж? Это же семейный праздник", "Разлада в семье,Этого и следовало ожидать ,ее отношение к браку было и к мужу было наплевательским", "А где муж", "А где ваш муж, его совсем не видно", "Муж на заслуженном отдыхе. В отставке", - сказано в сообщении.

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Ранее Ани Лорак подстриглась и  шокировала сеть сменой имиджа.

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Теги: #Ани Лорак#певица Ани Лорак