Ани Лорак подогрела слухи о романе с российским певцом (фото)
Сбежавшая в РФ украинская певица Ани Лорак, видимо, не печалится по поводу развода с мужем Муратом, отдыхая в компании популярных российских артистов.
На странице в Instagram певца Сергея Лазарева, с которым Ани Лорак приписывают роман, опубликовано новое фото.
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В кадре артистка улыбается, а Сергей держит на руках дочь Лорак Соню. На фото с ними также позирует Филипп Киркоров.
"Дружба в шоу-бизнесе существует! Наглядный пример! Люблю вас, мои друзья!", - подписал снимок Лазарев.
Ранее УНИАН сообщал, что украинская певица Ани Лорак, живущая в России, проводит каникулы в Майами в компании российского певца Сергея Лазарева.