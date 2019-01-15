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Светлана Лобода встревожила сеть изможденным видом (фото)

13:09, 15 января 2019
Общество
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Лобода похвасталась подтянутым животом / фото instagram.com/lobodaofficial

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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала, оголив подтянутый живот. "Светик устала", - коротко подписала она кадр.

"Страшненькая", Какая-то уставшая", "Какая худюсенькая", "Уставшая, но как всегда потрясающая", "Нужно иногда отдохнуть", "Отдыхайте чаще, набирайтесь сил", "Даже уставшая красивая!", - пишут в комментариях.

Ранее в сети появилось видео, как опальная украинская певица Светлана Лобода поругалась с сотрудниками аэропорта "Шереметьево".

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Теги: #фото#Светлана Лобода