Светлана Лобода встревожила сеть изможденным видом (фото)
13:09, 15 января 2019Общество
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Снимок Лободы набрал более 100 тысяч лайков.
Лобода похвасталась подтянутым животом / фото instagram.com/lobodaofficial
Опальная украинская певица Светлана Лобода показала новое фото, на котором запечатлена в черном топе.
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На опубликованном в Instagram снимке артистка предстала, оголив подтянутый живот. "Светик устала", - коротко подписала она кадр.
"Страшненькая", Какая-то уставшая", "Какая худюсенькая", "Уставшая, но как всегда потрясающая", "Нужно иногда отдохнуть", "Отдыхайте чаще, набирайтесь сил", "Даже уставшая красивая!", - пишут в комментариях.
Ранее в сети появилось видео, как опальная украинская певица Светлана Лобода поругалась с сотрудниками аэропорта "Шереметьево".
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