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Под душем в желтом бикини: Даша Астафьева показала серию откровенных снимков с отдыха (фото)

06:23, 15 января 2019
Общество
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Украинская певица Даша Астафьева решила порадовать своих поклонников горячими снимками / Фото УНИАН

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Украинская певица Даша Астафьева решила порадовать своих поклонников горячими снимками с пляжного отдыха

На одном из представленных фото в Instagram знаменитость позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.

Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева удивила Париж откровенными кадрами.

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Теги: #Даша Астафьева