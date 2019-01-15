Под душем в желтом бикини: Даша Астафьева показала серию откровенных снимков с отдыха (фото)
06:23, 15 января 2019Общество
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На одном из представленных фото в Instagram знаменитость позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.
Украинская певица Даша Астафьева решила порадовать своих поклонников горячими снимками / Фото УНИАН
Даша Астафьева опубликовала в Instagram серию снимков, сделанных во время отдыха на Бали.
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Украинская певица Даша Астафьева решила порадовать своих поклонников горячими снимками с пляжного отдыха
На одном из представленных фото в Instagram знаменитость позирует в уличном душе в желтом бикини, демонстрируя свои соблазнительные формы во всей красе.
Как сообщал УНИАН, ранее Даша Астафьева удивила Париж откровенными кадрами.
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