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Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой - СМИ

20:46, 14 января 2019
Общество
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Александр Цекало с новой возлюбленной в Риме / фото Стархит

Оказалось, что Александр Цекало уже давно не живет с Викторией Галушкой, потому что встретил новую любовь и уже сделал новой даме сердца предложение руки и сердца, передает StarHit.

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"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно", - признался продюсер. Также он рассказал, что они уже обручены.

Накануне Нового года СМИ опубликовали серию материалов, разоблачающих неверность Александра Цекало. Вначале шоумен был замечен в компании неизвестной девушки в одном из столичных ресторанов — пара не скрывала чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Затем выяснилось, что влюбленные улетели в Рим, где провели все праздники вместе и гуляли по городу в обнимку.

Напомним, что сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка стала официальной женой Александра 10 лет назад. Цекало познакомился с ней в Киеве после скандального развода с Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, влюбленные поженились. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.  

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Теги: #развод#Вера Брежнева#Александр Цекало