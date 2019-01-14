Цекало развелся с сестрой Веры Брежневой - СМИ

Цекало заявил, что его оскорбляет тот факт, что новая возлюбленная фигурирует в прессе как его любовница и сообщил, что сделал ей предложение.

57-летний продюсер Александр Цекало объяснил, почему его стали все чаще видеть в компании неизвестной брюнетки.

Оказалось, что Александр Цекало уже давно не живет с Викторией Галушкой, потому что встретил новую любовь и уже сделал новой даме сердца предложение руки и сердца, передает StarHit.

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"Я официально разведен и свободен. Поэтому слово любовница неуместно и оскорбительно", - признался продюсер. Также он рассказал, что они уже обручены.

Накануне Нового года СМИ опубликовали серию материалов, разоблачающих неверность Александра Цекало. Вначале шоумен был замечен в компании неизвестной девушки в одном из столичных ресторанов — пара не скрывала чувств, целовалась и покинула заведение вместе. Затем выяснилось, что влюбленные улетели в Рим, где провели все праздники вместе и гуляли по городу в обнимку.

Напомним, что сестра певицы Веры Брежневой Виктория Галушка стала официальной женой Александра 10 лет назад. Цекало познакомился с ней в Киеве после скандального развода с Лолитой Милявской. Несмотря на 23-летнюю разницу в возрасте, влюбленные поженились. В семье родилось двое детей: дочь Александра и сын Михаил.