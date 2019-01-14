Лобода объяснила, почему устроила скандал с матами в аэропорту (видео)

Лобода требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ей услуги по вип-встрече в терминале D "Шереметьево".

После появления в сети видеоролика, где опальная украинская артистка Светлана Лобода возмущается плохой работой сотрудников вип-зала "Шереметьево", певица впервые прокомментировала инцидент.

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"У меня нулевая толерантность к непрофессионализму. Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала только, чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, премьера которого в конце недели состоится в "Крокус сити холл", я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств", - рассказала "суперзвезда" в интервью Super.

Также стало известно о том, что артистка готовит официальную претензию в адрес аэропорта — Лобода требует объяснений, на каком основании не были выполнены оплаченные ей услуги по вип-встрече в терминале D "Шереметьево".

Ранее в сети появилось видео, как опальная украинская певица Светлана Лобода поругалась с сотрудниками аэропорта "Шереметьево".