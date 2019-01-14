"Хороший орех": Настя Каменских показала аппетитные формы в купальнике

Настя Каменских в купальнике показала сексуальное видео - фанаты оценили фигуру певицы.

Украинская певица Настя Каменских продолжает показывать фотографии с отдыха в Мексике.

В Instagram Настя Каменских на видео позирует в стильном купальнике с высокой талией, демонстрируя свои аппетитные формы. Также певица выложила романтичную фотографию в белой рубашке.

Некоторые считают, что Каменских поправилась, однако другие назвали фигуру Каменских аппетитной.

"Красивая, оооочень женственная фигура... Ничего лишнего совершенно, все в меру!", "Хорош орех", "Шикарная попа", - писали юзеры.

Ранее фото Насти Каменских в купальнике заинтриговало сеть - фанаты гадают, не беременна ли певица.