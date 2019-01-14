цей матеріал доступний українською

"Хороший орех": Настя Каменских показала аппетитные формы в купальнике

14:08, 14 января 2019
Общество
1121 0
Каменских засветила ягодицы в купальнике / фото instagram.com/kamenskux/

В Instagram Настя Каменских на видео позирует в стильном купальнике с высокой талией, демонстрируя свои аппетитные формы. Также певица выложила романтичную фотографию в белой рубашке.

#mimexicomagico

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Last days so sweet

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

#chica #caliente #mimexicomagico

A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on

Некоторые считают, что Каменских поправилась, однако другие назвали фигуру Каменских аппетитной.

"Красивая, оооочень женственная фигура... Ничего лишнего совершенно, все в меру!", "Хорош орех", "Шикарная попа", - писали юзеры.

Ранее фото Насти Каменских в купальнике заинтриговало сеть - фанаты гадают, не беременна ли певица.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Настя Каменских