"Хороший орех": Настя Каменских показала аппетитные формы в купальнике
14:08, 14 января 2019Общество
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Настя Каменских в купальнике показала сексуальное видео - фанаты оценили фигуру певицы.
Каменских засветила ягодицы в купальнике / фото instagram.com/kamenskux/
Украинская певица Настя Каменских продолжает показывать фотографии с отдыха в Мексике.
В Instagram Настя Каменских на видео позирует в стильном купальнике с высокой талией, демонстрируя свои аппетитные формы. Также певица выложила романтичную фотографию в белой рубашке.
Некоторые считают, что Каменских поправилась, однако другие назвали фигуру Каменских аппетитной.
"Красивая, оооочень женственная фигура... Ничего лишнего совершенно, все в меру!", "Хорош орех", "Шикарная попа", - писали юзеры.
Ранее фото Насти Каменских в купальнике заинтриговало сеть - фанаты гадают, не беременна ли певица.
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