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В 2019 году три знака Зодиака ждет успех - прогноз астролога

12:54, 14 января 2019
Общество
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Павел Глоба дал новый астрологический прогноз на 2019 год / фото rabstol.net

По словам Павла Глобы, три знака Зодиака в 2019 году ждет белая полоса, передает "Главред".

Людям, родившимся под знаком Тельца, звезды покажут свое расположение: счастье и удача будут на их стороне. Особенно следует обратить внимание на первое полугодие: подавляющее большинство начинаний в этот период даст щедрые плоды и фантастические результаты. Кошелек Тельцов в 2019 году также не будет пустовать, ведь финансовую поддержку обеспечит Плутон.

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Для Дев 2019 год подарит удачу во всех сферах жизни. Как отмечает астролог Павел Глоба, в первом полугодии есть шанс реализовать все свои планы и мечты. Для планомерного достижения успеха стоит обратить внимание на составление карты успеха, что поможет добиться успеха и в финансовой сфере.

И наконец для Скорпионов наступивший год может стать одним из самых успешных. Ведь заботливый Марс одарит своих подопечных в первом полугодии огромным запасом энергии и сил, а в течение всего года покровительствовать Скорпионам будет Плутон. Однако астролог Павел Глоба предупредил, что в первые три месяца 2019 года могут подстерегать неожиданные препятствия, однако их преодоление сулит фантастические достижения, пишет godvgodu.ru.

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью. Это Рыбы, Дева, Рак и Телец.

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Теги: #астролог#Гороскоп#2019 год#гороскоп на 2019 год