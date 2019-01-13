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"Беременна?": фото Насти Каменских в купальнике заинтриговало сеть

15:16, 13 января 2019
Общество
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В сети считают, что Каменских поправилась / instagram.com/kamenskux

В Instagram Каменских позирует в купальнике с цветочным принтом. Многие считают, что Каменских в прекрасной форме, однако нашлось достаточно и критиков. Некоторые считают, что Каменских потолстела или вообще беременна.

Con las palmas @lamare_official

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#mimexicomagico

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Banana

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"Жирная", "Поправилась", "Втягивать - не втягивать, а толстая баба", "Ах, какая приятная толстушка", "Беременная?", "Беременная что-ли?", "А ноги то накачаные, толстая или нет, но выразительная", "Насть, не обижайся конечно, но ты потолстела", "Настя округлилась", "Настя, ты беременна или толстая?", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских