"Беременна?": фото Насти Каменских в купальнике заинтриговало сеть

Многие фанаты обвиняют Каменских в том, что она поправилась, некоторые же считают, что Каменских беременна.

Украинская певица Настя Каменских в купальнике показала новые фото с отдыха.

В Instagram Каменских позирует в купальнике с цветочным принтом. Многие считают, что Каменских в прекрасной форме, однако нашлось достаточно и критиков. Некоторые считают, что Каменских потолстела или вообще беременна.

"Жирная", "Поправилась", "Втягивать - не втягивать, а толстая баба", "Ах, какая приятная толстушка", "Беременная?", "Беременная что-ли?", "А ноги то накачаные, толстая или нет, но выразительная", "Насть, не обижайся конечно, но ты потолстела", "Настя округлилась", "Настя, ты беременна или толстая?", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.