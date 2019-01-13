Алла Пугачева произвела фурор на российском шоу (фото, видео)

На мероприятии был и муж Пугачевой Максим Галкин.

На шоу "Сегодня вечером", посвященном 40-летию творчества российского певца и композитора Игоря Николаева, главным гостем стала Алла Пугачева.

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Также на мероприятии был муж Пугачевой Максим Галкин. То обстоятельство, что большинство своих лучших песен Николаев написал для Примадонны российской эстрады, сделало этот вечер фактически посвященным ей.

Алла Пугачева не смогла усидеть на месте во время исполнения композиции "Пароходы" Валерия Леонтьева и начала зажигательно танцевать, чем удивила публику.

Кроме того, в ток-шоу показали архивные кадры, на которых многие приглашенные артисты запечатлены еще в пору своей юности.

В комментариях под фото и видео из шоу многие восхищены тем, как выглядит Пугачева.

Ранее российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.