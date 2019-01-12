Спасенные в Турции украинские моряки возвращаются в Украину

Моряки должны прибыть в Одессу.

Украинские моряки, спасенные с судна, которое потерпело крушение у берегов Турции, возвращаются в Украину.

Об этом идет речь в заявлении посла Украины в Турции Андрея Сибиги в Twitter.

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По словам Сибиги, спасенные моряки вылетели из Стамбула и должны прибыть в Одессу.

"Спасенные моряки прошли паспортный контроль и вылетают из Стамбула в Одессу", - написал он.

Спасенные моряки прошли паспортный контроль и вылетают из Стамбула в Одессу — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 12, 2019

Напомним, что турецкие правоохранители открыли дело по факту крушения судна у берегов Турции, в котором погибли 4 гражданина Украины. Также Украина направили ноту в МИД Турции с просьбой официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, что это судно везло уголь из оккупированного Донбасса.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек, в том числе четверо украинцев.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение моряков в Украину зависит от их состояния. Климкин также отметил, что Украина проверяет происхождения угля, которое перевозило затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту.

По его словам, сейчас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить украинский уголь в Турцию и страны ЕС.