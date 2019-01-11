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"Втянула живот": новое фото Насти Каменских в купальнике раскритиковали в сети

19:45, 11 января 2019
Общество
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Настю Каменских в купальнике раскритиковали в сети / фото instagram.com/kamenskux

В Instagram Каменских позирует в белом бикини стоя. Певица продемонстрировала аппетитные формы, однако некоторые фанаты считают, что Каменских поправилась.

#mimexicomagico

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"Ну и зачем так живот втягивать?", "А животик втянула", "Толстая она будет", "Настя,а можно уже фото в платье посмотреть,честно говоря уже подташнивает от ваших купальников и полуголой попы", "Ничего конечно против не имею, но где попа как у Ким?", "Втянула живот", "Ну да и я так живот могу втянуть", - пишут в сети.

Ранее Настя Каменских в купальнике показала пышную грудь.

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Теги: #Настя Каменских#голая Настя Каменских