"Не ходят налево": астрологи назвали самые верные знаки Зодиака

Оказывается, некоторые знаки Зодиака сильнее остальных способны отказываться от искушений изменами.

Несмотря на то, что много женщин уверены – все мужчины склонны к изменам, некоторые представители "сильного пола" держат себя в строгости и верности.

По крайней мере, так утверждают астрологи. Итак, они назвали топ-3 самых верных знака Зодиака, передает "Главред".

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Телец. Мужчины, рожденные под этим знаком, часто малоэмоциональны, но все равно способны на глубокие и сильные чувства. Если Тельцы вступают в сожительство или брак, то, стало быть, рассчитывают на взаимность и верность.

Лев. Мужчины, рожденные под этим знаком, если уж выбирают себе "львицу", то ей не изменяют и часто-охотно дарят подарки. Не терпят только одного – если партнерша ставит себя выше него либо добилась больших успехов в карьере.

Дева. Мужчины-"Девы" − очень непростые, всегда анализирующие и обращающие внимание на мельчайшие детали в отношениях. Более того, они настолько брезгливы и не любят перемен, что не склонны идти "налево".

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что в 2019 году представителям четырех знаков Зодиака нужно быть внимательными к здоровью. Это Рыбы, Дева, Рак и Телец.