Настя Каменских сверкнула аппетитной попой в бикини (фото)
17:16, 11 января 2019Общество
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Ранее сама Каменских признавалась, что любит публиковать такие откровенные фото.
Каменских любить публиковать подобные фото / instagram.com/stories/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала новыми кадрами с отдыха, на которых она появилась в купальнике.
На опубликованных в Instagram-Stories кадрах артистка продемонстрировала сочную фигуру - "засветила" попу и грудь в золотисто-белом купальнике.
Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком. Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети.
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