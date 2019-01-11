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Настя Каменских сверкнула аппетитной попой в бикини (фото)

17:16, 11 января 2019
Общество
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Каменских любить публиковать подобные фото / instagram.com/stories/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала новыми кадрами с отдыха, на которых она появилась в купальнике.

На опубликованных в Instagram-Stories кадрах артистка продемонстрировала сочную фигуру - "засветила" попу и грудь в золотисто-белом купальнике.

Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком. Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети. 

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Теги: #фото#Настя Каменских