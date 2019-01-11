Настя Каменских сверкнула аппетитной попой в бикини (фото)

Ранее сама Каменских признавалась, что любит публиковать такие откровенные фото.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под ником NK, порадовала новыми кадрами с отдыха, на которых она появилась в купальнике.

На опубликованных в Instagram-Stories кадрах артистка продемонстрировала сочную фигуру - "засветила" попу и грудь в золотисто-белом купальнике.

Ранее украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников откровенным снимком. Артистка опубликовала в Instagram загадочный снимок, где она демонстрирует глубокое декольте, обнажив пышную грудь. Фото произвело настоящий фурор в сети.