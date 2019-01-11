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"Шикарная грудь": Светлана Лобода "засветила" свои прелести и завела сеть (фото)

13:26, 11 января 2019
Общество
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Лобода восхитила сеть новыми соблазнительными фото / фото instagram.com/lobodaofficial

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Артистка на своей странице в Instagram опубликовала фото, на которых позирует в черном купальнике, наклонившись так, что видно ее пышную грудь и подтянутую попу. Дополнила свой образ Лобода повязкой на волосах и солнцезащитными очками.

"Ох, восторг", "Девушка с Playboy", "Красиво!", "Такая классная!", "Очень круто!", "Шикарная", "Очень сексуально", "Просто секс", "Шикарная грудь", - пишут в комментариях.

Лобода восхитила сеть новыми соблазнительными фото / фото instagram.com/lobodaofficial

Ранее Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом.

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Теги: #фото#Светлана Лобода