Всемирный день "спасибо": поздравления, история и традиции праздника

Впервые выражение "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.

11 января отмечается Международный день спасибо – праздник, учрежденный по инициативе миротворческих сообществ. Ежедневно люди произносят слово «спасибо» миллионы раз, но задумывается ли они о том, как это слово появилось в нашей речи, что означает и насколько мощной энергетикой обладает? Помните, что слова благодарности обладают волшебными свойствами —люди с их помощью дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции, поэтому не скупитесь на добрые и теплые слова, поблагодарите в этот день всех, кого вы любите и цените. УНИАН предлагает вспомнить историю и традицию Международного дня спасибо, а также интересные стихотворения, которым вы можете поздравить своих близких.

История и традиции Международного дня спасибо

Всемирный день "спасибо", который призван напомнить людям о ценности хороших манер, учрежден по инициативе ЮНЕСКО и ООН. Впервые выражение "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.

Международный день спасибо во многих странах празднуют с большим размахом, проводя ярмарки, устраивая образовательные акции, конкурсы и множество других развлекательных мероприятий. В образовательных учреждениях говорят о важности благодарить близких, рассказывают о культурных традициях, этике, а также хороших манерах.

Кроме того, во Всемирный день спасибо проводят благотворительные акции, на которых собирают средства для нуждающихся. В этот день люди говорят друг другу теплые слова и обмениваются открытками, выражая свою вежливость и благодарность.

Магические свойства слова "спасибо"

Самый светлый и вежливый праздник призван научить нас не бояться и не стесняться благодарить окружающих, мир и самих себя. Слова благодарности способны улучшить настроение, повысить взаимопонимание и зарядить позитивными эмоциями.

Слово "спасибо", как считают психологи, обладает магическими свойствами, оно может успокоить и согреть своей теплотой. Слово "спасибо" является своеобразным устным "поглаживанием". Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшает здоровье как адрессату, так и выражающему свои чувства. Однако истинная благодарность, которая может принести пользу, должна идти только от чистого сердца.

Слова благодарности, особенно "спасибо", влияют положительно на эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Выражение "спасибо" применять в жизни легко, оно очень простое и искреннее и является проводником установления теплых доброжелательных отношений. Как писала известный американский психолог Вирджиния Сатир, людям для выживания нужно по четыре объятия в день, для поддержки — по восемь объятий, а для роста — по двенадцать объятий в день.

Не стесняйтесь поблагодарить маму или жену за приготовленный завтрак, случайного прохожего – за то, что придержал перед вами дверь, коллегу – за оказанную услугу. Как и в любом деле, тут важна практика. Чем чаще вы будете благодарить, тем более непринужденно и искренне будет звучать ваше «спасибо».

Интересные факты о слове "спасибо"

- По своей этимологии, слово "спасибо" несет в себе знак рождения, символ удачи, связь земли и неба, а также мужской и женской сущности.

- Ежегодно, наряду со Всемирным днем "спасибо", мы празднуем Всемирный день благодарности, который отмечается 21 сентября.

- Говоря "спасибо", нужно смотреть человеку в глаза.

- Нельзя благодарить людей в состоянии раздражения – это никому не принесет радость.

- Староверы не используют слово "спасибо", так как считают, что слово родилось из словосочетания "спаси Бай". Бай - имя одного из языческих богов.

- Из крупных городов мира самым вежливым считается Нью-Йорк - "спасибо" здесь чаще всего произносят. Реже всего эти слова можно услышать в Мумбаи - в самом населенном городе Индии.

Поздравления с Днем спасибо в стихах

День «спасибо» отмечая,

Вас за всё благодарю,

Много радости желаю

И беречь любовь свою.

Пусть успех к вам прилетает,

Поздравления с ним летят,

Люди пусть вам помогают

И «спасибо» говорят!

Вежливого окружения,

Чтоб другого и не знать,

И желаний исполнения

Я стремлюсь вам пожелать!

***

Скажите тем «благодарю»,

Кто делает добро для вас,

Кто душу дарит вам свою,

Скажите пару добрых фраз!

«Спасибо» нужно нам сказать

Родным, друзьям, коллегам нашим,

Ведь нужно должное отдать

Всем тем, кто в нашей жизни важен!

«Мерси» скажите продавцу,

Курьеру, доктору, соседям,

Ведь рады доброму словцу

Все люди, что живут на свете!

***

В слове «спасибо» есть нечто такое,

Что дарит нам крылья порой за спиною.

Давайте же чаще его говорить,

Над серостью будней легко чтоб парить.

Спешите всегда благодарными быть

И слово простое легко говорить,

Ведь нет ничего ни приятней, ни проще.

«Спасибо» пусть будет по жизни лишь больше.

Поздравления с Днем спасибо в прозе

Поздравляем всех с Международным днём «спасибо», желаем Вам как можно чаще от души благодарить тех, кто своими словами или поступками делает Вашу жизнь легче, спокойнее и гармоничнее. Пусть круг Ваших друзей и добрых знакомых был как можно шире, пусть окружающие Вас люди щедро делятся с Вами своей добротой, теплотой и заботой.

***

В Международные день «спасибо», хочется всех поблагодарить! Спасибо огромное родителям за жизнь, и все, что у меня сейчас есть, друзьям — за поддержку в трудные моменты и хорошее настроение, любимому человеку — просто, за то, что он есть! Спасибо всем мимо проходящим, просто так. Ведь не стоит портить свою драгоценную жизнь на обиды и негатив.