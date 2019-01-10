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В сети шокированы новым фото с Аллой Пугачевой

15:01, 10 января 2019
Общество
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Пугачева появилась рядом с Аллегровой / фото instagram.com/igor_nikolaev_music

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Так он анонсировал премьеру шоу "Сегодня вечером", в съемках которого приняли участие две давние конкурентки - "примадонна" и "императрица" российской эстрады.

Пользователи сети были шокированы снимком: в комментариях они пишут, что раньше такого не видели, чтобы Пугачева и Аллегрова "засветились" на совместном фото. 

"Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене", - говорится в одном из комментариев.

Ранее Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом.

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Теги: #фото#Алла Пугачева