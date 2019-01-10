В сети шокированы новым фото с Аллой Пугачевой

Слухи о конкуренции Аллегровой и Пугачевой ходят еще со времен их молодости.

Российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.

Читайте такжеВ сети заметили интересную деталь на фото Лободы

Так он анонсировал премьеру шоу "Сегодня вечером", в съемках которого приняли участие две давние конкурентки - "примадонна" и "императрица" российской эстрады.

Пользователи сети были шокированы снимком: в комментариях они пишут, что раньше такого не видели, чтобы Пугачева и Аллегрова "засветились" на совместном фото.

"Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене", - говорится в одном из комментариев.

Ранее Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом.