В сети шокированы новым фото с Аллой Пугачевой
15:01, 10 января 2019Общество
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Слухи о конкуренции Аллегровой и Пугачевой ходят еще со времен их молодости.
Пугачева появилась рядом с Аллегровой / фото instagram.com/igor_nikolaev_music
Российский певец и композитор Игорь Николаев удивил подписчиков в Instagram, опубликовав совместное фото Аллы Пугачевой и Ирины Аллегровой.
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Так он анонсировал премьеру шоу "Сегодня вечером", в съемках которого приняли участие две давние конкурентки - "примадонна" и "императрица" российской эстрады.
Пользователи сети были шокированы снимком: в комментариях они пишут, что раньше такого не видели, чтобы Пугачева и Аллегрова "засветились" на совместном фото.
"Редкий кадр, когда примадонна и императрица российской эстрады вместе, на одной, так сказать, сцене", - говорится в одном из комментариев.
Ранее Примадонна российской эстрады Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом.
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