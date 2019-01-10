Евровидение 2019: кто поборется за право представлять Украину (фото, видео)
Опубликован список из 16 участников Национального отборочного тура на Евровидение-2019.
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Участники поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.
В феврале в прямых эфирах каждый из счастливчиков сможет продемонстрировать свои вокальные данные, но на сцену в израильской столицу выйдет только один из них.
УНИАН собрал информацию о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.
Brunettes Shoot Blondes
Brunettes Shoot Blondes («Брюнетки стреляют блондинок» - УНИАН) - украинская группа, основанная в 2010 году в Кривом Роге. Исполняя музыку в жанре инди-поп и альтернатива, ведут активную концертную деятельность и работают над студийными записями.
Широкой общественности группа стала известна в сентябре 2014, благодаря вирусному клипу на песню Knock Knock, собравшему на YouTube более 5 миллионов просмотров за первые 10 дней после публикации.
В начале 2015 года музыканты выпустили дебютную пластинку «Bittersweet», а также одноименный клип. Группа принимала участие в национальном отборе Евровидения-2016.
Braii
Группа Braii появилась в 2018 году и быстро обратила на себя внимание музыкальной тусовки. Томный женский вокал, размытые образы, легкий дух пост-панка.
Дебютный мини-альбом City Of Nothing звучал достаточно необычно и свежо, чтобы привлечь меломанов.
Во главе команды — Оксана Брызгалова, в прошлом эстрадная певица, а сейчас — руководительница и основательница студии ISTOK.
Freedom-jazz
Freedom jazz - единственный в Украине джаз-бэнд, в состав которого входят только женщины.
Впервые коллектив появился на украинской сцене 10 лет назад. И благодаря экстравагантным выступлениям, группа успешно ворвалась в музыкальное пространство Украины.
Freedom-jazz - выполняет как давно забытые композиции, так и каверы известных мировых хитов.
Коллектив "ЦеШо"
Пожалуй, самым необычным возможным представителем Украины на "Евровидении-2019" стал коллектив "ЦеШо".
В состав группы входит пять выпускников Национального университета имени Карпенко-Карого, которые постоянно во время своих выступлений устраивают целые кукольные представления с танцами и чтением притч.
KAZKA
KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. Коллектив существует с 2017 года.
За это время вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, «прорывом года».
Ребята из группы KAZKA с песней «Плакала» попали во всемирный чарт SHAZAM и побили все рекорды просмотров на YouTube среди украинских музыкантов.
Группа возглавила музыкальные рейтинги в десятке стран, среди которых Украина, Латвия, Болгария, Армения, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Россия, Колумбия и тд.
YUKO
YUKO — это группа, состоящая из двух человек: Юли Юриной (вокал, вокальный процессинг, фольклористика) и Стаса Королёва (синтезаторы, семплер, драм-машина, вокодер, бас-гитара).
Их музыку лучше всего определяет термин «фольктроника» — сочетание фолька и электроники.
The Hypnotunez
The Hypnotunez — украинская музыкальная группа, которая родилась в Виннице. В 2013 году лидер группы Гера Луидзе начал поиски музыкантов для своей творческой задумки.
Долгое время состав постоянно менялся, что мешало развиваться коллективу.
На сегодняшний день в The Hypnotunez выступают сам Гера, Тимур Ахтамов, Сергей Суздальцев, Владимир Линник, Антон Гнатенко и Юрий Бикбаев.
LAUD
LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука. Артист сам пишет тексты и музыку для своих песен.
Он уже успел засветиться на нацотборе Евровидения-2018, конкурсе «Детское Евровидение» и в шоу "Голос країни".
TAYANNA
TAYANNA возвращается после участия в 2017 и 2018 годах. Финалистка "Голосу країни 5", экс-участница группы «Горячий шоколад» Татьяна Решетняк теперь выступает под псевдонимом TAYANNA.
Артистка является музой самого востребованного клипмейкера Украины Алана Бадоева.
VERA KEKELIA
VERA KEKELIA — украинская певица, участница юмористического проекта «Женский квартал», суперфиналистка вокального шоу «Голос країни».
В июне 2018 года вышел первый сольный сингл Веры Кекелии «Похожи», который певица посвятила своему возлюбленному.
Автором слов и музыки выступила сама Вера. Вскоре вышел дебютный клип на эту композицию. В октябре 2018 г. в сотрудничестве с супругом музыкантом Романом Дудой вышла дуэтная песня «Тобі», которую пара презентовала по случаю первой годовщины своей свадьбы. Автор слов и музыки — Роман Дуда.
Ivan NAVI
Ivan NAVI — молодой украинский поп-певец. Настоящее имя исполнителя Иван Тарасович Сяркевич.
Он дважды был номинирован на музыкальную премию YUNA, а также получил Золотую Жар-Птицу в категории «Прорыв года» 2018.
ANNA MARIA
Украинский дуэт ANNA MARIA основан в 2004 году. Особенностью коллектива является то, что его солистки — сестры-близняшки. На вопрос, когда они начали петь, Анна и Мария отвечают: «С рождения».
BAHROMA
Bahroma — украинская независимая альтернативная музыкальная группа из Киева, основанная в конце 2009 года.
Коллектив дебютировал с синглом «Надолго», который был записан на киевской студии «211».
Саунд-продюсером трека выступил клавишник группы «Океан Ельзи», аранжировщик Милош Елич. Также на песню был снят клип.
LETAY
Кто такие LETAY? Это украинская рок-группа, которая была создана в 2010 году в Харькове под названием «We Are !». LETAY участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2017.
КiRA MAZUR
КiRA MAZUR (настоящее имя Мазур Елена Владимировна — прим. ред.) — украинская певица, композитор и автор текстов.
Ее творчество отличается эклектическим стилем. Песни Киры объединяют в себе элементы фолка с разными стилями музыки. «Изюминкой» артистки является уникальный голос и оригинальная манера исполнения.
KHAYAT
KHAYAT — подающий большие надежды на украинском музыкальном поприще исполнитель.
Пока еще он новичок, но талант не помешал артист попасть в список Нацотбора на Евровидение-2019.
Все участники Нацотбора на одном фото
Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.