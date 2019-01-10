Евровидение 2019: кто поборется за право представлять Украину (фото, видео)

В финальный список Национального отбора Евровидения 2019 года попали 16 артистов и коллективов.

Опубликован список из 16 участников Национального отборочного тура на Евровидение-2019.

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Участники поборются за право представлять Украину на международном песенном конкурсе в Тель-Авиве.

В феврале в прямых эфирах каждый из счастливчиков сможет продемонстрировать свои вокальные данные, но на сцену в израильской столицу выйдет только один из них.

УНИАН собрал информацию о каждом участнике Нацотбора Евровидения-2019.

Brunettes Shoot Blondes

Brunettes Shoot Blondes («Брюнетки стреляют блондинок» - УНИАН) - украинская группа, основанная в 2010 году в Кривом Роге. Исполняя музыку в жанре инди-поп и альтернатива, ведут активную концертную деятельность и работают над студийными записями.

Широкой общественности группа стала известна в сентябре 2014, благодаря вирусному клипу на песню Knock Knock, собравшему на YouTube более 5 миллионов просмотров за первые 10 дней после публикации.

В начале 2015 года музыканты выпустили дебютную пластинку «Bittersweet», а также одноименный клип. Группа принимала участие в национальном отборе Евровидения-2016.

Braii

Группа Braii появилась в 2018 году и быстро обратила на себя внимание музыкальной тусовки. Томный женский вокал, размытые образы, легкий дух пост-панка.

Дебютный мини-альбом City Of Nothing звучал достаточно необычно и свежо, чтобы привлечь меломанов.

Во главе команды — Оксана Брызгалова, в прошлом эстрадная певица, а сейчас — руководительница и основательница студии ISTOK.

Freedom-jazz

Freedom jazz - единственный в Украине джаз-бэнд, в состав которого входят только женщины.

Впервые коллектив появился на украинской сцене 10 лет назад. И благодаря экстравагантным выступлениям, группа успешно ворвалась в музыкальное пространство Украины.

Freedom-jazz - выполняет как давно забытые композиции, так и каверы известных мировых хитов.

Коллектив "ЦеШо"

Пожалуй, самым необычным возможным представителем Украины на "Евровидении-2019" стал коллектив "ЦеШо".

В состав группы входит пять выпускников Национального университета имени Карпенко-Карого, которые постоянно во время своих выступлений устраивают целые кукольные представления с танцами и чтением притч.

KAZKA

KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. Коллектив существует с 2017 года.

За это время вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, «прорывом года».

Ребята из группы KAZKA с песней «Плакала» попали во всемирный чарт SHAZAM и побили все рекорды просмотров на YouTube среди украинских музыкантов.

Группа возглавила музыкальные рейтинги в десятке стран, среди которых Украина, Латвия, Болгария, Армения, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Россия, Колумбия и тд.

YUKO

YUKO — это группа, состоящая из двух человек: Юли Юриной (вокал, вокальный процессинг, фольклористика) и Стаса Королёва (синтезаторы, семплер, драм-машина, вокодер, бас-гитара).

Их музыку лучше всего определяет термин «фольктроника» — сочетание фолька и электроники.

The Hypnotunez

The Hypnotunez — украинская музыкальная группа, которая родилась в Виннице. В 2013 году лидер группы Гера Луидзе начал поиски музыкантов для своей творческой задумки.

Долгое время состав постоянно менялся, что мешало развиваться коллективу.

На сегодняшний день в The Hypnotunez выступают сам Гера, Тимур Ахтамов, Сергей Суздальцев, Владимир Линник, Антон Гнатенко и Юрий Бикбаев.

LAUD

LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука. Артист сам пишет тексты и музыку для своих песен.

Он уже успел засветиться на нацотборе Евровидения-2018, конкурсе «Детское Евровидение» и в шоу "Голос країни".

TAYANNA

TAYANNA возвращается после участия в 2017 и 2018 годах. Финалистка "Голосу країни 5", экс-участница группы «Горячий шоколад» Татьяна Решетняк теперь выступает под псевдонимом TAYANNA.

Артистка является музой самого востребованного клипмейкера Украины Алана Бадоева.

VERA KEKELIA

VERA KEKELIA — украинская певица, участница юмористического проекта «Женский квартал», суперфиналистка вокального шоу «Голос країни».

В июне 2018 года вышел первый сольный сингл Веры Кекелии «Похожи», который певица посвятила своему возлюбленному.

Автором слов и музыки выступила сама Вера. Вскоре вышел дебютный клип на эту композицию. В октябре 2018 г. в сотрудничестве с супругом музыкантом Романом Дудой вышла дуэтная песня «Тобі», которую пара презентовала по случаю первой годовщины своей свадьбы. Автор слов и музыки — Роман Дуда.

Ivan NAVI

Ivan NAVI — молодой украинский поп-певец. Настоящее имя исполнителя Иван Тарасович Сяркевич.

Он дважды был номинирован на музыкальную премию YUNA, а также получил Золотую Жар-Птицу в категории «Прорыв года» 2018.

ANNA MARIA

Украинский дуэт ANNA MARIA основан в 2004 году. Особенностью коллектива является то, что его солистки — сестры-близняшки. На вопрос, когда они начали петь, Анна и Мария отвечают: «С рождения».

BAHROMA

Bahroma — украинская независимая альтернативная музыкальная группа из Киева, основанная в конце 2009 года.

Коллектив дебютировал с синглом «Надолго», который был записан на киевской студии «211».

Саунд-продюсером трека выступил клавишник группы «Океан Ельзи», аранжировщик Милош Елич. Также на песню был снят клип.

LETAY

Кто такие LETAY? Это украинская рок-группа, которая была создана в 2010 году в Харькове под названием «We Are !». LETAY участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2017.

КiRA MAZUR

КiRA MAZUR (настоящее имя Мазур Елена Владимировна — прим. ред.) — украинская певица, композитор и автор текстов.

Ее творчество отличается эклектическим стилем. Песни Киры объединяют в себе элементы фолка с разными стилями музыки. «Изюминкой» артистки является уникальный голос и оригинальная манера исполнения.

KHAYAT

KHAYAT — подающий большие надежды на украинском музыкальном поприще исполнитель.

Пока еще он новичок, но талант не помешал артист попасть в список Нацотбора на Евровидение-2019.

Все участники Нацотбора на одном фото

Прямые эфиры Национального отбора-2019 пройдут 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.