В покушении на убийство депутата в Кривом Роге полиция подозревает трех человек

Полицейские отработали видео с камер видеонаблюдения и установили, что к совершению преступления могут быть причастны трое мужчин.

В покушении на убийство депутата в Кривом Роге, которое было совершено вечером 9 января, полиция подозревает трех человек.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области, в ходе досудебного расследования полицейские отработали видео с камер видеонаблюдения и установили, что к совершению преступления могут быть причастны трое мужчин.

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В настоящее время полиция устанавливает и разыскивает этих мужчин. В частности, правоохранители проводят подворовой обход, опрашивают близких, знакомых потерпевшего по общественной деятельности. Также назначен ряд судебных экспертиз, отрабатываются все версии нападения.

Как сообщал УНИАН, в Кривом Роге Днепропетровской области 9 января вечером неизвестные избили депутата райсовета, он госпитализирован.

Установлено, что на улице Хостинской в Центрально-Городском районе неизвестные лица, применив газовый баллончик, напали на потерпевшего и нанесли ему телесные повреждения предметом, похожим на фрагмент металлической трубы. Нападавшие с места преступления скрылись.

По факту нападения открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) и ст.15 ч.2, ст.115 ч.2 п.7 Уголовного кодекса Украины (покушение на убийство).

Согласно информации Днепропетровской областной организации ВО «Батькивщина», потерпевшим является депутат Центрально-Городского района Кривого Рога от «Батькивщины» 34-летний Вадим Мирзоян.