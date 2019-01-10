Ани Лорак показала, как "зажигала" на росТВ в сексуальном платье (видео)

Многим подписчикам очень понравился сексуальный образ Лорак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram А какие выступления запомнились вам в новогоднюю ночь? #сон #рождество Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 9 Янв 2019 в 3:25 PST

Опальная украинская певица Ани Лорак поразила поклонников новым видео с выступления в РФ.

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Ролик выступления, который на Рождество показывали на российском пропагандистком "Первом канале", артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

"Платье сидит шикарно", "Разрез на платье сделайте еще выше, а то мало видно", "Богиня", "Песня лирическая, зачем балет, танцы?", "Очень красивая. Голос чудесный", "Больше нравится года 3-4 назад, вот там вы естественные, движения лучше и косметики меньше", "Какая фигура и какое платье", - пишут в комментариях под видео.

Как сообщалось ранее, муж опальной украинской певицы Ани Лорак прилетел к ней в Майами, чтобы увидеться с дочерью Софией.