"Наконец-то!": Настя Каменских удивила сеть новыми фото

В сети восхищены снимками Каменских.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новые фото с отдыха.

На опубликованных в Instagram снимках артистка позирует в светлом платье с цветочным принтом.

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"Чистая картинка благодаря моей любви", - подписала Каменских один из кадров. В комментариях сразу начали писать, что речь идет о Потапе.

"Ты такая красивая", "Спасибо Потапу", "Как приятно, приличное фото, без голой попы", "Где Потап?", "Шикарная девушка", "Это эталон красоты", "Ну, наконец-то без голой попы", - пишут в комментариях.

Ранее опальная украинская певица Светлана Лобода показала, как отдыхает в теплых краях со своей дочерью Евой.