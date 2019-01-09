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Турист, который заблудился в Карпатах перед Рождеством, вышел на связь (видео)

20:02, 09 января 2019
Общество
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Об этом сообщается в сюжете ТСН. В настоящее время спасатели проверяют информацию о вероятном местонахождении туриста.

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Игорь Грищенко - 34-летний лыжник, которого спасатели ищут третьи сутки. В горах он потерялся еще на Сочельник. Вместе с другом на гору поднимался, чтобы отпраздновать Рождество. Из-за плохой видимости лыжники заблудились

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Теги: #Карпаты#непогода