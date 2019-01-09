Джамала в купальнике показала, как проводит отпуск на островах (фото)
15:28, 09 января 2019Общество
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Певица блеснула откровенным фото с отдыха.
В личных Instagram-сториз певица показала, как проходят их дни и вечера / Пресс-служба 1+1
Украинская певица Джамала похвасталась поклонникам активным отдыхом на островах. На личной странице в Instagram знаменитость опубликовала ряд фотографий, на которых запечатлена сама и со своим супругом Бекиром Сулеймановым.
«Доброе утро! 50 оттенков голубого», - прокомментировала свою утреннюю фотографию артистка.
Судя по указанной под фотографиями локации, для отдыха пара выбрала солнечное государство Маврикий на островах Индийского океана. В личных Instagram-сториз певица показала, как проходят их дни и вечера.
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