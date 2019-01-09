Помолвка скандальной участницы "Танцев со звездами" оказалась на грани срыва

Сейчас у Леси Никитюк появилось большое количество предложений по работе, а доход вырос в несколько раз. Это мешает ей строить полноценные отношения с любимым.

Совсем недавно скандальная участница шоу "Танцы со звездами" Леся Никитюк хвасталась кольцом на безымянном пальце, которое ей подарил ее возлюбленный. Звезда получила предложение руки и сердца, на которое дала свое согласие.

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Однако на днях инсайдер сообщил Clutch.ua, что свадьба Никитюк может не состоятся.

Как известно, Леся Никитюк состоит в отношениях со своим соседом по лестничной клетке. Мужчина занимается дорожным бизнесом.

После недолгих отношений избранник сделал Лесе Никитюк предложение. Телеведущая взяла кольцо, сказав заветное: «Да!» Украшением на безымянном пальце она похвасталась в своем Instagram.

Однако незадолго до запланированного события отношения пары дали трещину. По словам Инсайдера, запланированное торжество может не состояться. Леся Никитюк боится, что семейная жизнь лишит ее карьеры.

Сейчас у звезды появилось большое количество предложений по работе, а доход вырос в несколько раз. Это мешает ей строить полноценные отношения с любимым и уделять ему достаточно времени.