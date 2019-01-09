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Похудевшая Настя Каменских восхитила сеть фото с отдыха

09:29, 09 января 2019
Общество
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В сети восхищены фото Каменских / фото instagram.com/kamenskux

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На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в джинсовой кофте-тунике и коротеньких шортах и шляпе. В сети восхищены снимками Каменских.

"Красотка. Тебе очень идёт мексиканский стиль", "Супер", "Красавица", "Джексонстайл", "Мексиканка", "Ноги - огонь", "Ого, как Настя похудела", - пишут в комментариях под фото.

В сети восхищены фото Каменских / фото instagram.com/kamenskux

Ранее Настя Каменских в откровенном наряде порадовала фанатов новым фото. Она позировала в открытом топе с кружевом, подчеркивающим грудь.

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Теги: #фото#Настя Каменских