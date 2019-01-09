Похудевшая Настя Каменских восхитила сеть фото с отдыха
09:29, 09 января 2019Общество
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В сети заметили, что Каменских похудела.
В сети восхищены фото Каменских / фото instagram.com/kamenskux
Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото с отдыха в Мексике.
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На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в джинсовой кофте-тунике и коротеньких шортах и шляпе. В сети восхищены снимками Каменских.
"Красотка. Тебе очень идёт мексиканский стиль", "Супер", "Красавица", "Джексонстайл", "Мексиканка", "Ноги - огонь", "Ого, как Настя похудела", - пишут в комментариях под фото.
В сети восхищены фото Каменских / фото instagram.com/kamenskux
Ранее Настя Каменских в откровенном наряде порадовала фанатов новым фото. Она позировала в открытом топе с кружевом, подчеркивающим грудь.
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