Похудевшая Настя Каменских восхитила сеть фото с отдыха

В сети заметили, что Каменских похудела.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, показала новое фото с отдыха в Мексике.

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На опубликованных в Instagram фото артистка позирует в джинсовой кофте-тунике и коротеньких шортах и шляпе. В сети восхищены снимками Каменских.

"Красотка. Тебе очень идёт мексиканский стиль", "Супер", "Красавица", "Джексонстайл", "Мексиканка", "Ноги - огонь", "Ого, как Настя похудела", - пишут в комментариях под фото.

Ранее Настя Каменских в откровенном наряде порадовала фанатов новым фото. Она позировала в открытом топе с кружевом, подчеркивающим грудь.