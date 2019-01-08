Монатик показал своих сыновей (фото)
15:45, 08 января 2019Общество
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Украинский певец Monatik обнародовал снимок с сыновьями.
О личной жизни Monatik обычно не говорит / фото УНИАН
Украинский певец Monatik обнародовал фото, на котором запечатлен с двумя своими сыновьями по дороге в парк мультфильмов DreamWorks Animation в ОАЭ. Пост он опубликовал в Instagram.
"Всех с Рождеством!!! Новых достижений, счастья, путешествий и эмоций! Пусть прекрасным будет каждый миг!" – написал певец.
О личной жизни Monatik обычно не говорит. 10 августа 2018 года он показал в микроблоге свою жену Ирину по случаю ее дня рождения.
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