Монатик показал своих сыновей (фото)

Украинский певец Monatik обнародовал снимок с сыновьями.

Украинский певец Monatik обнародовал фото, на котором запечатлен с двумя своими сыновьями по дороге в парк мультфильмов DreamWorks Animation в ОАЭ. Пост он опубликовал в Instagram.

"Всех с Рождеством!!! Новых достижений, счастья, путешествий и эмоций! Пусть прекрасным будет каждый миг!" – написал певец.

О личной жизни Monatik обычно не говорит. 10 августа 2018 года он показал в микроблоге свою жену Ирину по случаю ее дня рождения.