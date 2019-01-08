Украинца Новичкова, которому грозила смертная казнь, освободили из иранской тюрьмы

Сейчас мужчина находится на территории посольства Украины в Иране.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил об освобождении из заключения в Иране украинского моряка Андрея Новичкова, который был обвинен в убийстве.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

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«Только что был освобожден украинский моряк Новичков. Сейчас Андрей находится на территории посольства Украины в Иране. Поздравляю одесситов с возвращением нашего земляка», - заявил он.

Президент отметил, что известил об этом бабушку Новичкова. «Было приятно утешить этим известием бабушку Андрея Елену Николаевну, которая ждала освобождения внука. Лично поблагодарил ее за стойкую позицию и веру в решение ситуации. Она получила от меня четкий приказ - привести свое артериальное давление в норму и уже через несколько дней быть готовой обнять своего родного человека. Это, пожалуй, самое счастливое Рождество в жизни парня и его семьи», - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 января 2017 года на судне Arezoo (флаг Ирана, порт приписки Qeshm) младший рядовой матрос, иранец Mohammad Bahranpoor выпрыгнул за борт. Свидетелем происшествия стал старший помощник капитана Новичков, который сразу организовал спасательные работы. Тело матроса найдено не было. После прибытия в Иран Новичкова сняли с судна и отвезли в суд, где предъявили обвинение в убийстве.

16 мая 2018 года Одесский областной совет обратился к Порошенко и Верховной Раде с просьбой о содействии в спасении одессита Новичкова, который находится в иранской тюрьме и которому грозит смертная казнь за преступление, которого он не совершал.