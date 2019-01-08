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Внезапно помолодевшая Алла Пугачева поразила сеть рождественским фото

11:01, 08 января 2019
Общество
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Пугачева появилась в дерзком образе / фото instagram.com/maxgalkinru

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Фотографией поделился в Instagram муж певицы. Он показал снимок, на котором Пугачева позирует в дерзком образе: в шелковой кремовой блузке, черной дерзкой мини-юбке, ботильонах и кепи.

Судя по комментариях Примадонна произвела фурор своим образом и моложавым видом. Но нашлись и те, кто считает, что она одевается не по возрасту.

Ранее Алла Пугачева поразила сеть внешним видом за новогодним столом. Примадонна появилась в кадре в непривычном образе - с собранными в высокий хвост волосами и бледно-розовой кофте оверсайз.

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Теги: #фото#Алла Пугачева