"Живот втянула": Ани Лорак разозлила сеть новым фото в Майами
01:58, 05 января 2019Общество
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На фото Ани Лорак позирует в коротком топе и шортах на пляже.
Ани Лорак раскритиковали в сети / фото instagram.com/anilorak
Украинская певица Ани Лорак, выступающая в России, похвасталась фото с отдыха в Майами.
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Фото певица выложила в Instagram. На фото Ани Лорак позирует в коротком топе и шортах на пляже. Многие считают, что Майами неподходящее место, для празднования Рождества.
"Животик наша любимка втянула", "Жирно живете", "Ноги удлинила!", "Туловище у тебя - длиннее твоих ног", "Отличное фото!", "Вы такая красотка", "На Рождество к семье, родителям едут а не на море. На семью и Родину плевать", - пишут в сети.
Ранее Ани Лорак после новости о разводе показала фото с дочкой.
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