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"Живот втянула": Ани Лорак разозлила сеть новым фото в Майами

01:58, 05 января 2019
Общество
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Ани Лорак раскритиковали в сети / фото instagram.com/anilorak

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Фото певица выложила в Instagram. На фото Ани Лорак позирует в коротком топе и шортах на пляже. Многие считают, что Майами неподходящее место, для празднования Рождества.

"Животик наша любимка втянула", "Жирно живете", "Ноги удлинила!", "Туловище у тебя - длиннее твоих ног", "Отличное фото!", "Вы такая красотка",  "На Рождество к семье, родителям едут а не на море. На семью и Родину плевать", - пишут в сети.

Ранее Ани Лорак после новости о разводе показала фото с дочкой.

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