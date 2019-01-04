День ангела Анастасии: поздравления с именинами

Поздравляя Анастасию с Днем ангела, можно использовать традиционное пожелание: "Пусть твой Ангел-хранитель сопровождает тебя повсюду".

Сегодня, 4 января, день ангела Анастасии. В народе этот день еще называют Настасьин день.

Значение имени Анастасия

Имя Анастасия является женской формой мужского имени Анастасий и в переводе с греческого означает “воскресение“, “возвращение к жизни“.

Считается, что девочка, получившая при крещении это имя, будет подвижной, жизнерадостной, со светлой творческой натурой. Анастасии обладают одновременно и логическим и тонким творческим мышлением. В детстве Насти – непоседы и не способны делать что-то через силу. Повзрослев, они также выполняют работу скорее по велению души, чем из-за финансовой выгоды. Однако, Анастасии очень любят комфорт и дорогие вещи. Они часто становятся актрисами, писательницами и музыкантами.

В мужья Анастасии выбирают людей надежных и правдивых. Могут искать их довольно долго - и часто счастливы в браке, становятся заботливыми женами и матерями.

Также считается, что характер Анастасии зависит от того, каким уменьшительно-ласкательным именем ее называли в детстве.

Цвет имени Анастасии - красный, серебристый, темно-зеленый. Планета-покровитель – Марс. Подходящие для Насти цветы - орхидея и жасмин. Драгоценные камни - изумруд, огненный опал.

Астрологи считают, что Анастасией лучше называть ребенка, который родился под знаком Овна, Близнецов или Девы.

Святая великомученица Анастасия

4 января празднуются именины святой великомученицы Анастасии Узо­ре­ши­тель­ни­цы. Она активно участвовала в проповеднической деятельности, помогала бедным и больным, за свои деяния была причислена к лику Святых.

Согласно легенде, святая великомученица Анастасия Узорешительница родилась в Риме. Ее мать, тайная христианка, поручила воспитание маленькой девочки известному своей ученостью святому Хрисогону. После смерти матери, не считаясь с желанием дочери, отец выдал ее замуж за язычника Помплия. Чтобы не нарушить обет девства и избежать супружеского ложа, Анастасия постоянно ссылалась на неизлечимую болезнь и сохраняла чистоту.

Она тайно посещала заключенных в темницах Рима христиан, умывала и кормила больных, неспособных двигаться, перевязывала раны, утешала всех, кто нуждался в этом. После того, как святого Хрисогона казнили по решению императора Диоклитиана, святая Анастасия стала странствовать, чтобы везде, где только можно, служить христианам, заключенным в темницах. Трудами и словами утешения святая Анастасия облегчала заключение многих людей, попечением о телах и душах страждущих разрешала их от уз отчаяния, страха и беспомощности - поэтому Анастасию и называют Узорешительницей.

Когда стало известно, что Анастасия - христианка, император Диоклитиан приказал отвести святую к верховному жрецу Ульпиану, чтобы тот склонил ее к жертве языческим богам или предал жестокой казни. Жрец предложил святой Анастасии сделать выбор между богатыми дарами и орудиями пытки, положенными с двух сторон около нее. Святая, не колеблясь, указала на орудия пытки. Прежде чем подвергнуть святую Анастасию пыткам, Ульпиан решил осквернить ее. Но, как только прикоснулся к ней, ослеп, страшная боль сжала ему голову, и через некоторое время он скончался.

Вскоре Анастасию вновь заключили под стражу. После новых мучений и истязаний, игемон Иллирии казнил Анастасию. Ее растянули над костром между четырьмя столбами. Тело святой осталось невредимым - похоронила его благочестивая христианка Аполлинария. По окончании гонений она построила над гробом святой великомученицы Анастасии церковь.

Поздравления с Днем ангела Анастасии

Поздравляя Анастасию с Днем ангела, можно использовать традиционное пожелание: "Пусть твой Ангел-хранитель сопровождает тебя повсюду".

С Днем ангела Анастасии в прозе

Поздравляю с Днём святой Анастасии. Пусть далее путь твой идёт светлой полосой и доброй дорогой, пусть святая угодница укроет тебя от жизненных бед и напастей, пусть твои великие поступки и благие дела заслужат верную любовь и истинное счастье.

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Желаю в День святой Анастасии большой любви и крепкой веры, светлых надежд и доброты души, искренних чувств и понимания с близкими, мудрых решений и благих поступков, светлых чудес и рвения сердца к верным целям.

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В День святой Анастасии от чистого сердца хочу пожелать мудрости и достоинства, чести и благородства, крепкой веры и бравых сил, небесной благодати и несломленного характера, светлых надежд и чистой любви, доброго мира и искренних молитв.

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Поздравляю с Днём святой Анастасии и хочу пожелать идти по жизни с бравыми силами, отзывчивостью сердца и добротой души, совершая каждый шаг уверенно и благородно, верно и легко. Пусть жизнь будет счастливым океаном, пусть судьба дарит истинную любовь и удачу.

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Святая Анастасия - настоящая христианка, чей подвиг веры сотворил великие чуда, прославил её в великих делах. Врачевательница тел и утешительница сердец - Анастасия - приняла смерть мученическую, но вознаграждена была на небесах. Поздравляя всех христиан с Днём святой Анастасии, хочется пожелать стойкости духа, истинной веры, благословений на великие богоугодные дела. С праздником!

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Поздравляю с Днём святой Анастасии. Желаю обладать таким же добрым сердцем, как святая Анастасия, такой же светлой душой, такой же крепкой верой, такой же невероятной силой, таким же верным терпением, такой же твёрдой непоколебимостью. Мира и благополучия тебе, достатка и любви, красоты и гармонии.

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Сегодня день Святой Анастасии, что покровительствует в болезнях и помогает тем, кто был несправедливо осужден. Пусть же в день памяти этой святой все ложные наветы развеются, а все больные и немощные выздоравливают как можно быстрее и легче.

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С днем святой Анастасии! Пусть великий жизненный подвиг, чистота, искреннее милосердие и вера этой святой даруют Вашей душе свет надежды, а имя её защищает Вас от всяческих невзгод и дарует здоровье и силу.

Поздравления Анастасии в стихах и картинках

В День святой Анастасии

Тебя, Настя, поздравляю,

Покровительства святой,

Помощи во всем желаю.

Обращайся к ней с молитвой,

Все услышит пусть она

И исполнит все желания

Твои, Настенька, сполна.

Сегодня я желаю счастья

Тебе, прекраснейшая Настя,

Пускай в делах тебе везет,

Пускай всегда удача ждет,

Такой же милой оставайся,

Конечно, чаще улыбайся,

Подобно солнышку свети,

Преград не бойся на пути!

Горда, и тем права ты,

Настойчива, изменчива,

Прекраснее прекрасных,

Загадочная женщина.

Анастасия, Настя,

Настенька, Настёна,

Желаю много счастья,

Ты этого достойна!

Значит твоё имя "воскресенье" -

Настя, оно так тебе идёт!

Для моей души ты – пробужденье,

Сердце соловьём с тобой поёт.

Я тебе желаю в именины

Счастье и удачу обрести.

Самой быть всегда неотразимой,

Ни о чём по жизни не грустить.

С днем ангела, Настенька, тебя

Поздравляет наша вся семья!

Сильно мы желаем, чтобы ты

В жизни все исполнила мечты.

А еще чтоб счастлива была,

Чтобы ладились твои дела,

Чтоб любовь была большая.

С именинами, доченька родная!

Сестренка, шлю тебе привет!

И с именинами спешу поздравить!

Настя, тебе желаю жить без бед

И именины двести раз так справить!

Пусть все, что в жизни происходит,

То только к лучшему тебя ведет!

Пусть счастье чаще в дом заходит,

А лучше даже - там живет!

***

С Днем святой Анастасии

Поздравляю тебя, Настя!

Пусть святая своей силой

Тебя спасает от напастей.

Удача чтоб была с тобою,

И радость в доме чтоб жила.

Одарит легкою судьбою

Тебя заступница твоя!

Анастасия пусть тебя хранит,

Пусть защищает и оберегает.

Дороги все откроет пред тобой,

И все преграды в жизни убирает.

Пускай поможет узы разорвать,

Те, что мешают счастью и удаче.

Пусть бережет тебя всегда как мать,

Твой мир духовный делает богаче.