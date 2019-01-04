В халате и маске: Лобода взорвала сеть неожиданным фото с Линдеманном

На снимке Лобода сидит на больничной койке в черном костюме. Линдеманн стоит рядом в белом халате, маске и со шприцом в руке.

Скандальная украинская певица Светлана Лобода вновь подогрела слухи о своем романе с солистом группы Rammstein Тиллем Линдеманном. Звезда поделилась совместным снимком с музыкантом, сделанным в больнице.

Фото певица опубликовала в своем Instagram.

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На снимке Лобода сидит на больничной койке в черном костюме. Линдеманн стоит рядом в белом халате, маске и со шприцом в руке. Не смотря на маску, Линдеманна можно узнать без труда. На фото музыкант слегка приобнимает певицу.

Напомним, что солиста Rammstein называют возлюбленным Светланы Лободы. Именно немецкого музыканта считают отцом младшей дочери певицы, которая появилась на свет в мае 2018 года в одном из лучших роддомов Лос-Анджелеса. Сама исполнительница не афиширует отношения с отцом Тильды, скрывая от фанатов его имя. Однако после того, как Линдеманн забрал Лободу из больницы, сомнений у поклонников не осталось.