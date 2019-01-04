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"Попа как у Ким": Настя Каменских порадовала поклонников своим откровенным фото в купальнике

07:10, 04 января 2019
Общество
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Насте Каменских не дают покоя лавры Кардашьян / Instagram

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На этот раз она выложила в сеть фотографию из бассейна, где сидит спиной к камере. "Мы начали наш отпуск", - написала она на испанском языке и добавила хэштег #попакакуким.

Продюсер Насти, Потап также находится в теплых краях – артист умчался встречать Новый год в Египет. Он похвастался фото из отеля курортного Шарм-эль-Шейха. Также Алексей Потапенко показал вид с балкона своего номера, откуда открывается впечатляющий пляжный пейзаж.

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Теги: #Настя Каменских