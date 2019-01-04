"Попа как у Ким": Настя Каменских порадовала поклонников своим откровенным фото в купальнике

Настя Каменских похвасталась фото в открытом купальнике.

31-летняя Настя Каменских покорила аудиторию Instagram своим новым горячим образом.

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На этот раз она выложила в сеть фотографию из бассейна, где сидит спиной к камере. "Мы начали наш отпуск", - написала она на испанском языке и добавила хэштег #попакакуким.

Продюсер Насти, Потап также находится в теплых краях – артист умчался встречать Новый год в Египет. Он похвастался фото из отеля курортного Шарм-эль-Шейха. Также Алексей Потапенко показал вид с балкона своего номера, откуда открывается впечатляющий пляжный пейзаж.