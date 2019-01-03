"Ботоксная кикимора!": на Ани Лорак обрушилась волна критики из-за нового видео
Как проходят ваши первые дни нового года? #сумасшедшая
Опальная украинская певица Ани Лорак поделилась роликом с выступления, на котором она исполняет песню "Сумасшедшая".
Читайте такжеЛорак анонсировала российское шоу и заставила хейтеров "замолчать" (фото)
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram. Поклонники Лорак сразу же раскритиковали ее за фонограмму и чрезмерное увлечение ботоксом.
"Силиконово-ботоксная кикимора!", "Лошадиная морда", "Репертуар у тебя и ты сама Лорак - полный отстой", "У Лорак не ноги - а короткие поросячьи копыта!", "Вы когда под фонограмму поете, так хоть рот открывайте так, чтоб со словами совпадало!", "Фууу, сепаратистка", - пишут в комментариях.
Как сообщалось, легендарная певица София Ротару, несмотря на бойкот выступлениям в РФ, все же появилась в новогоднем эфире российского "Первого канала". Она исполнила хит "Белая зима". Впрочем, сама Ротару, кажется, про произошедшее не знает – в эфир попала ее прошлогодняя запись.