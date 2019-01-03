Несмотря на бойкот артистки: Софию Ротару "протащили" на росТВ в новогоднюю ночь

Сообщалось, что отказ Ротару от гастролей в России связан с резким обострением российско-украинских отношений и введенным на тот момент военным положением в Украине.

Легендарная певица София Ротару, несмотря на бойкот выступлениям в РФ, все же появилась в новогоднем эфире российского "Первого канала".

Она исполнила хит "Белая зима". Впрочем, сама Ротару, кажется, про произошедшее не знает – в эфир попала ее прошлогодняя запись, передают "Дни.ру".

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А "настоящая" Ротару при этом была показана в новогоднем концерте на телеканале "Украина".

Как сообщалось, певица София Ротару, которая недавно напугала поклонников своим состоянием здоровья, отменила свое выступление на "Песни года" в России. Артистка впервые не посетила премию, на которой присутствовала 43 раза.

Также информацию подтвердил сын Софии Михайловны Руслан Евдокименко, который отметил, что Ротару впервые не посетила "Песню года".

Также сообщалось, что Ротаруне будет сниматься ни в "Песне года", ни в "Золотом граммофоне". Кроме того, певица отказалась выступать на корпоративах в России.