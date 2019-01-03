Названа причина смерти известного российского певца

У певца были проблемы с алкоголем.

Известный российский певец и композитор Крис Кельми умер из-за остановки сердца.

Об этом сообщает ФАН, ссылаясь на источник в Министерстве внутренних дел РФ, однако официального подтверждения информации пока нет.

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"Никаких признаков насильственной смерти на теле музыканта обнаружено не было. Врачи скорой помощи, которые прибыли в дом Кельми в деревню Новоглаголево (Московская область) не смогли реанимировать мужчину", – говорится в сообщении.

Медики полагают, что остановку сердца спровоцировало злоупотребление алкоголем.

Как сообщалось, в Подмосковье на 64 году жизни скончался известный певец Крис (Анатолий) Кельми. Известность ему принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Также он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

У певца были проблемы с алкоголем. Известно, что в 2012 году он попадался на вождении в нетрезвом виде в Москве.